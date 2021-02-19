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Москва

Захарова назвала условие для взаимодействия России с ЕС 

Павел Тиунов 1 час назад
Захарова назвала условие для взаимодействия России с ЕС
Фото: РИА Новости
Россия готова выстраивать взаимодействие с ЕС, если оно будет взаимовыгодным и базироваться на принципах равноправия, заявила в эфире программы «Антонимы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы за взаимодействие», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, залогом успешного российско-европейского сотрудничества должны стать принципы взаимного уважения и следования нормам международного права. Она добавила, что российские власти не стремятся разорвать связи с Евросоюзом, как это представлено в прессе.
При этом, если отношения с ЕС все-таки прекратятся, то это будет выбор европейцев, резюмировала Захарова.
Ранее, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел России Сергей Лавров в диалоге с телеведущим Владимиром Соловьёвым заявил, что Россия готова отказаться от сотрудничества с Евросоюзом, если будут наложены санкции, угрожающие экономике страны. Министр добавил, что в связи с тем, что Москва «хочет мира», ей приходится готовиться к войне.
Позже заявление главы МИД прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что слова Лаврова были неправильно интерпретированы некоторыми СМИ: журналисты в заголовках сообщили, что Россия собирается чуть ли не разрывать отношения с ЕС. По словам Пескова, Кремль «не хочет этого». Напротив — российские власти готовы развивать отношения с Евросоюзом. При этом представитель главы государства согласился с министром в той части, что если ЕС будет накладывать санкции с риском для российской экономики, то лучше быть к этому готовым.
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Комментарии 6
Политика , Дмитрий Песков , Мария Захарова , Владимир Соловьев , Сергей Лавров , МИД , ЕС
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