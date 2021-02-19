Захарова назвала условие для взаимодействия России с ЕС 

«Мы за взаимодействие», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, залогом успешного российско-европейского сотрудничества должны стать принципы взаимного уважения и следования нормам международного права. Она добавила, что российские власти не стремятся разорвать связи с Евросоюзом, как это представлено в прессе.

При этом, если отношения с ЕС все-таки прекратятся, то это будет выбор европейцев, резюмировала Захарова.

Ранее, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел России Сергей Лавров в диалоге с телеведущим Владимиром Соловьёвым заявил, что Россия готова отказаться от сотрудничества с Евросоюзом, если будут наложены санкции, угрожающие экономике страны. Министр добавил, что в связи с тем, что Москва «хочет мира», ей приходится готовиться к войне.