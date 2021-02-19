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Москва

МИД РФ предложил иностранным послам привиться от коронавируса российской вакциной 

Газета.Ru и ещё 5 3 часа назад
МИД пригласил иностранных дипломатов привиться «Спутником V»
Фото: РИА Новости
МИД России разослал всем иностранным посольствам на территории Москвы приглашения на бесплатную вакцинацию, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на сотрудников нескольких посольств, также эту информацию подтвердили в самом ведомстве.
По данным издания, речь может идти о вакцинации 12 тыс. дипломатов и членов их семей. Однако в разных дипмиссиях по-разному отреагировали на приглашение вакцинироваться.
Приглашение от МИД приняли сотрудники посольств стран, в которых разрешено использование российской вакцины "Спутник V" — государства СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки. В посольствах западных стран реакция была не столь однозначной.
Например, в посольстве США в Москве заявили, что посол Джон Салливан не будет прививаться, так как "не хотел бы принимать дозу "Спутник V", которая предназначена для гражданина России".
Притом, как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, некоторые американские дипломаты хотели бы вакцинироваться "Спутником V".
Как рассказали сотрудники из нескольких дипмиссий "Коммерсанту", им не запрещают вакцинироваться "Спутником V", но не рекомендуют делать прививку до того, как российская вакцина получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Были и такие сотрудники посольств, которые привились российской вакциной до приглашения МИДа. Так, например, сделал посол Италии в России Паскуале Терраччано.
В самом МИД заявили, что, предоставляя иностранным дипломатам возможность вакцинироваться, РФ выполняет свои обязательства по международным договорам, в том числе соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению условий для выполнения своих функций и их безопасности.
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Комментарии 1
Политика , Джон Салливан , МИД , Washington Post , Москва , США
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