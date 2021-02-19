Список льготников по ЖКХ может вырасти вдвое 

— Запрет на выдачу субсидий для граждан с долгами приводит к появлению замкнутого круга. Гражданин не может получить субсидию, так как у него есть долги. А они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидии, — сказала автор инициативы, глава комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам, руководитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.