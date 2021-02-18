Захарова: Россия никогда не стремилась к разрыву связей с ЕС

По словам Захаровой, на протяжении многих лет позиция Москвы оставалась откровенной, прозрачной и очень понятной — Россия выступает за взаимодействие и развитие сотрудничества.

«Есть только один нюанс — оно должно быть равноправным, взаимовыгодным и взаимоуважительным — тоже неплохо было бы. На какой платформе? На базе международного права, Устава ООН», — пояснила она.

Представитель ведомства добавила, что Россия никогда не стремилась к разрыву связей с ЕС и пойдет на этот шаг только в случае инициативы Брюсселя.

«Слово "готов" имеет два значения. Мы готовы инициативно, мы к этому стремимся? Нет, мы к этому не стремились никогда, и это из года в год переподтверждали на всех уровнях. Готовы ли мы к тому, что к этому придет сам ЕС, потому что он об этом говорит почти каждый день? Мы готовы, если это их выбор. Но это не наш выбор», — заключила Захарова.

Ранее в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву Лавров заявил , что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики. Министр подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от остального мира, но не должна исключать такого развития событий.