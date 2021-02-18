Захарова возложила на ЕС ответственность за возможный разрыв

"На вопрос о том, готовы ли мы, он (глава МИД РФ Сергей Лавров — ред.) сказал "готовы". Это вопрос не того, что это было вырвано из контекста, это вопрос того, что в этой позиции нет ничего нового в наших отношениях с Европейским союзом. […] Имеется в виду, что на протяжении многих лет, десятилетий позиция наша была откровенна, открыта, прозрачна, и, по-моему, очень понятна: мы за взаимодействие. Есть только один нюанс — оно должно быть равноправным, взаимовыгодным и взаимоуважительным тоже не плохо было бы. На какой платформе? На базе международного права, Устава ООН", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Антонимы", отвечая на вопрос, что значит заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия может прекратить отношения с Евросоюзом.