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Москва

Захарова прокомментировала возможность разрыва отношений с Евросоюзом 

РИА Новости 30 минут назад
Захарова возложила на ЕС ответственность за возможный разрыв
Фото: РИА Новости
Позиция России на протяжении многих лет в отношениях с ЕС откровенна и прозрачна, она заключается в том, что Москва выступает за взаимодействие с Брюсселем, но готова к возможному разрыву отношений при условии, что это будет выбор Евросоюза, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На вопрос о том, готовы ли мы, он (глава МИД РФ Сергей Лавров — ред.) сказал "готовы". Это вопрос не того, что это было вырвано из контекста, это вопрос того, что в этой позиции нет ничего нового в наших отношениях с Европейским союзом. […] Имеется в виду, что на протяжении многих лет, десятилетий позиция наша была откровенна, открыта, прозрачна, и, по-моему, очень понятна: мы за взаимодействие. Есть только один нюанс — оно должно быть равноправным, взаимовыгодным и взаимоуважительным тоже не плохо было бы. На какой платформе? На базе международного права, Устава ООН", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Антонимы", отвечая на вопрос, что значит заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия может прекратить отношения с Евросоюзом.

Как отметила Захарова, возможный разрыв отношений с ЕС — выбор абсолютно не России.
На прошлой неделе Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ. В ЕС комментировать это заявление также отказались, отметив, что слова главы МИД России и разъяснения Кремля "приняли во внимание".
Глава МИД РФ отмечал, что у России нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.
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Комментарии 2
Политика , Дмитрий Песков , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , ЕС , ООН
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