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В Совете Федерации призвали защитить братские могилы 

Российская Газета 2 часа назад
В Совете Федерации призвали защитить братские могилы
Фото: РИА Новости
Россия будет добиваться признания военных памятников всемирным мемориалом человечества на глобальном уровне, чтобы обеспечить им дополнительную защиту. Есть проблемы с сохранностью захоронений и внутри страны — в регионах часто не хватает средств на их содержание. Об этом говорили в Совете Федерации участники "круглого стола", посвященного статусу памятников войны в России и за ее пределами.
История СССР "все больше подвергается нашими недоброжелателями искажениям и шельмованию", используется как инструмент сдерживания России и обеления пособников нацистов, отметил глава Комитета СФ по международным делам Константин Косачев. Недавно поводом для споров стала инициатива спикера Совфеда Валентины Матвиенко признать Победу всемирным наследием человечества, а военные памятники — всемирным мемориалом. Идею уже поддержали участники ряда международных форумов, она нашла свое отражение в итоговых документах Бишкекского саммита ШОС, последней сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, МПА СНГ.
В декабре Россия предложила включить соответствующий пункт в ежегодную резолюцию Генассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма, однако "западники" в ответ пригрозили срывом принятия всего документа. "Мы понимаем, что столь ожесточенное сопротивление со стороны наших оппонентов на самом деле означает только одно: что мы точно попали в цель, нащупали больное место, — заявил сенатор. — Обязательно эта работа будет продолжаться на уровне глобальном, на уровне ООН". Косачев уверен, что международное признание роли Победы "станет еще одним элементом защиты захоронений той войны". "Большая их часть — наши захоронения, они получат юридическую и моральную защиту", — подчеркнул сенатор.
А защита эта необходима. Как рассказал представитель минобороны Валерий Кудинский, за последние годы только в Польше было разрушено 432 памятника под предлогом борьбы с коммунистической идеологией. Всего же воинских захоронений — более 22 тысяч в 54 странах, большинство времен Второй мировой войны. Чаще всего могилы и памятники находятся в ведении муниципалитетов, которые поступают с ними по своему усмотрению даже при наличии межправительственных соглашений. Яркий пример — снос памятника маршалу Коневу в Праге в апреле 2020 года.
Россия должна менять тактику в деле защиты военных мемориалов и переходить от обороны к наступлению, считает глава Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. У нас, подчеркнул он, со времен Варшавского договора не принято вспоминать ни поставки чешской военной техники вермахту, ни зверства венгерских оккупационных войск и словацкого экспедиционного корпуса. "А это имеет прямое отношение к нашей исторической памяти и к тем захоронениям, которые есть на территории этих стран", — уверен Подберезкин.
Новые возможности для мемориальной работы дает и поправка к ст. 67.1 Конституции РФ, уверен экс-глава СПЧ Михаил Федотов. "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды", — процитировал он текст Основного Закона. "Нам нужно правовое регулирование права на память, это упущение надо как можно быстрее заполнить", — считает Федотов.
За последние годы только в Польше было разрушено 432 памятника под предлогом борьбы с коммунистической идеологией
Проблемы с военными мемориалами есть не только за рубежом, но и в России, отметил Константин Косачев. Очень часто муниципалитеты, не имея денег, "просто уходят от того, чтобы охранять братские захоронения", пояснил сенатор. Он привел в пример Рыльский район Курской области, где 14 братских могил поставлены на муниципальный учет, а 17 — не учтены. "Местные жители знают о них, даже ухаживают за ними. Но денег у муниципалитета на эти цели нет", — рассказал Косачев.
Есть чем заняться также поисковикам и историкам: из 4,5 млн захороненных на территории России воинов более 2 млн до сих пор остаются безымянными, констатировал парламентарий и признался, что его "просто потрясла" эта статистика. "Нам нужно начинать с себя. Если и когда мы организуем эту работу безупречно здесь, на территории России, у нас появятся дополнительные рычаги воздействия по поводу защиты воинских захоронений за пределами РФ", — сказал Косачев.
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Комментарии 1
Политика , Валентина Матвиенко , Михаил Федотов , Алексей Подберезкин , Константин Косачев , Министерство обороны , Генассамблея ООН , МГИМО , Совет по правам человека , ООН , Комитет Совета Федерации по международным делам , ШОС , Совет Федерации
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