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Главы МИД РФ и Мексики обсудили поставки вакцины «Спутник V» 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Главы МИД РФ и Мексики обсудили поставки вакцины «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров и его мексиканский коллега Марсело Луис Эбрард Касаубон в телефонном разговоре в четверг обсудили российско-мексиканские отношения и поставки вакцины "Спутник V", сообщается на сайте МИД РФ.

"В ходе беседы внимание также было уделено тематике практического взаимодействия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности поставкам в Мексику российской вакцины "Спутник V", — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы ведомств обменялись мнениями по текущему состоянию российско-мексиканских отношений и затронули вопросы взаимодействия стран на площадке ООН.
Мексика первой в Северной Америке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что первая поставка в страну российской вакцины ожидается на этих выходных.
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Политика , В мире , Сергей Лавров , МИД , ООН , Мексика
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