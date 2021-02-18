Мэр Тольятти Сергей Анташев подал в отставку 

"В четверг, 18 февраля, состоялась встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с мэром Тольятти, по результатам которой стало известно о том, что Сергей Анташев подал в отставку. В последнее время в адрес руководства Тольятти неоднократно звучали претензии как от региональных властей, так и от жителей города. Глава региона неоднократно указывал на недоработки при реализации национальных проектов, оформлении проектно-сметной документации", — говорится в сообщении.