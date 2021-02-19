В МИД заявили, что НАТО демонизирует Россию 

Он заявил, что в случае принятия Североатлантическим альянсом стратегии Россия примет все необходимые меры для обеспечения своих интересов. Грушко также подчеркнул, что новая концепция НАТО находится лишь в стадии разработки. Ее могут принять на своем саммите главы государств и правительств членов альянса.

«Ничего неожиданного не произошло. Что касается России, то альянс пытается по-прежнему демонизировать Россию, использовать фактор мифической российской угрозы для сплочения его рядов», — передает РИА Новости слова замглавы министерства. Кроме того, он добавил, что таким образом США пытаются через механизмы НАТО привлечь союзников для сдерживания Китая.