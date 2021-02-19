В МИД заявили, что НАТО демонизирует Россию 

НАТО планирует принять новую стратегическую концепцию, чтобы противостоять России и Китаю. Эту информацию прокомментировал замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Он заявил, что в случае принятия Североатлантическим альянсом стратегии Россия примет все необходимые меры для обеспечения своих интересов. Грушко также подчеркнул, что новая концепция НАТО находится лишь в стадии разработки. Ее могут принять на своем саммите главы государств и правительств членов альянса.
«Ничего неожиданного не произошло. Что касается России, то альянс пытается по-прежнему демонизировать Россию, использовать фактор мифической российской угрозы для сплочения его рядов», — передает РИА Новости слова замглавы министерства. Кроме того, он добавил, что таким образом США пытаются через механизмы НАТО привлечь союзников для сдерживания Китая.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегическая концепция НАТО заменит документ от 2010 года. Он отметил, что альянс должен стать площадкой политического диалога всех «одинаково мыслящих со странами альянса государств» для противодействия России и Китаю. «В концепции от 2010 года мы говорили о партнерстве с Россией, но с тех пор мы видим агрессивные действия по отношению к соседям, и ситуация сильно изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки», — добавил он.