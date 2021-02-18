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Москва

В МИД России назвали стабильной ситуацию в Нагорном Карабахе 

RT на русском 36 минут назад
В МИД назвали стабильной ситуацию в Нагорном Карабахе
Фото: РИА Новости
Обстановка в регионе Нагорного Карабаха остаётся стабильной, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Обстановка в зоне нагорнокарабахского конфликта в последние дни сохраняется стабильной. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие российского миротворческого контингента осуществляют контроль за ситуацией», — заявила она на брифинге с журналистами.

В МИД подчеркнули, что миротворцы продолжают разминировать местность и «обеспечивают безопасность возвращения беженцев в Нагорный Карабах».
Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян на встрече в Москве 17 февраля обсудили вопросы обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном, а также процесс разблокирования транспортных связей в Нагорном Карабахе.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , Азербайджан , Армения , Москва
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