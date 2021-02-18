В МИД назвали стабильной ситуацию в Нагорном Карабахе

«Обстановка в зоне нагорнокарабахского конфликта в последние дни сохраняется стабильной. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие российского миротворческого контингента осуществляют контроль за ситуацией», — заявила она на брифинге с журналистами.