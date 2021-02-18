"Мы вновь призываем Берлин прекратить вводить мировую общественность в заблуждение, — отметила она. — ФРГ продолжает настойчиво и довольно очевидно скрывать истинные обстоятельства того, что произошло с Навальным, и его пребывания на своей территории не только от нашей страны, но и от собственных парламентариев. Деталями ситуации с тем, что произошло, Берлин не делится даже с собственными союзниками. Это, безусловно, вызывает сомнения в отношении искренности декларируемых германской стороной в данном контексте гуманистических побуждений, о чем они бесконечно говорят".