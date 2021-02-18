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Москва

Захарова: ФРГ скрывает обстоятельства произошедшего с Навальным даже от своих союзников 

ТАСС 27 минут назад
Германия продолжает вводить в заблуждение мировую общественность и не делится информацией по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным даже со своими союзниками. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Мы вновь призываем Берлин прекратить вводить мировую общественность в заблуждение, — отметила она. — ФРГ продолжает настойчиво и довольно очевидно скрывать истинные обстоятельства того, что произошло с Навальным, и его пребывания на своей территории не только от нашей страны, но и от собственных парламентариев. Деталями ситуации с тем, что произошло, Берлин не делится даже с собственными союзниками. Это, безусловно, вызывает сомнения в отношении искренности декларируемых германской стороной в данном контексте гуманистических побуждений, о чем они бесконечно говорят".

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Политика , Видео , Алексей Навальный , Мария Захарова , ЕСПЧ , МИД , Минюст РФ
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