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Захарова заявила о катастрофических последствиях из-за решения ЕСПЧ по Навальному 

Алиса Селезнёва 14 минут назад
Захарова заявила о катастрофических последствиях из-за решения ЕСПЧ по Навальному
Фото: ТАСС
Требование ЕСПЧ о немедленном освобождении Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) ничем не подкреплено и может иметь катастрофические последствия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», ранее ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Навального. Свое решение ЕСПЧ мотивировал правилом 39 регламента суда, «приняв во внимание обстоятельства и степень риска для жизни заявителя».
Глава Минюста Константин Чуйченко назвал требование ЕСПЧ «необоснованным, неправомерным и заведомо невыполнимым». По его словам, это решение «не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду его вынести».
Захарова подчеркнула, что требование ЕСПЧ «просто не соответствующее международному праву», ничем не подкреплено и подрывает доверие к суду.

«Это решение будет иметь по-настоящему катастрофические последствия и с точки зрения глобального международного права, и с точки зрения понимания и ценности прав человека в принципе», — заявила Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По ее словам, требование Европейского суда по правам человека стало частью «экспериментов в угоду коллективному Западу», который готов разрушать «все на своем пути, просто добиваясь одной цели — сдерживания России».
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Политика , Алексей Навальный , Константин Чуйченко , Мария Захарова , ЕСПЧ , МИД , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , ИТАР-ТАСС
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