Захарова заявила о катастрофических последствиях из-за решения ЕСПЧ по Навальному 

Как сообщал «Рамблер», ранее ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Навального. Свое решение ЕСПЧ мотивировал правилом 39 регламента суда, «приняв во внимание обстоятельства и степень риска для жизни заявителя».

Глава Минюста Константин Чуйченко назвал требование ЕСПЧ «необоснованным, неправомерным и заведомо невыполнимым». По его словам, это решение «не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду его вынести».

Захарова подчеркнула, что требование ЕСПЧ «просто не соответствующее международному праву», ничем не подкреплено и подрывает доверие к суду.

«Это решение будет иметь по-настоящему катастрофические последствия и с точки зрения глобального международного права, и с точки зрения понимания и ценности прав человека в принципе», — заявила Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По ее словам, требование Европейского суда по правам человека стало частью «экспериментов в угоду коллективному Западу», который готов разрушать «все на своем пути, просто добиваясь одной цели — сдерживания России».