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Москва

«Это же грустно». Мишустину показали многолетний недострой за 600 млн рублей 

Секрет Фирмы 38 минут назад
Мишустину показали недострой за 600 млн рублей под Псковом
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил деревню Борисовичи в Псковской области, где ему показали, как идёт строительство социального городка.
Проект стоимостью 600 млн рублей возводят уже девятый год. Строительство началось ещё в 2013 году, отметила «Псковская Лента Новостей» (ПЛН). За эти годы удалось выполнить работы на 200 млн рублей за счёт областного бюджета и средств Пенсионного фонда. Но затем финансирование прекратилось.

«Посмотрели сам проект, что построено — красота! Сейчас попробуем сделать так, чтобы все планы совершились», — сказал Мишустин.

В 2020 году российское правительство выделило около 400 млн рублей, чтобы строительство продолжилось.

«Но их не потратили Если подрядчик не достроил, это же грустно. Великолепный проект! Смотрите, как здорово. И у вас сердце будет радоваться, когда все сюда переедут», — сказал премьер сопровождавшим его чиновникам.

Мишустин призвал не жалеть тех, кто не исполнил свои обязанности, и пообещал разобраться в ситуации. По его словам, объект строится очень долго, и надо было «сильнее в набат бить».
Социальный город в Борисовичах — это альтернативная модель учреждений социального обслуживания повышенной комфортности. Его возводят в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».
Городок состоит из шести жилых корпусов. В них будут жить пожилые люди и инвалиды. Стационарный блок рассчитан на 117 коек. Кроме того, в городе разместят пункты проката технических средств реабилитации, реабилитационный центр, интернет-кафе, столовую, аптеку и прачечную.
Строительство объекта завершат в 2022 году.
Ранее Счётная палата России сообщила, что в стране сейчас более 74 000 недостроенных объектов — коммерческих и строящихся за счёт государства. По подсчётам ведомства, к концу 2019 года в проекты-недострои вложили 5 трлн рублей.
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Комментарии 9
Политика , Михаил Мишустин , Счетная палата , Правительство РФ , Псковская Область
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