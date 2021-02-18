Толстой допустил попытки исключить Россию из Совета Европы 

«Будут пытаться инициировать так называемую трехстороннюю процедуру чрезвычайную по исключению России из Совета Европы или по введению в отношении России какого-то специального мониторинга», — сказал Толстой.

Политик подчеркнул, что Кремль готов к такому развитию событий и будет действовать по ситуации. Он отметил, что если это будет противоречить российскому суверенитету и достоинству россиян, то «мы соответствующее решение примем и уйдем раньше, до того, как они начнут весь этот абсолютно позорный процесс».

ЕСПЧ попросил Россию в качестве обеспечительной меры освободить осужденного Алексея Навального. Минюст , в свою очередь, назвал это требование заведомо неисполнимым.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу « Ив Роше » и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима , но учел срок домашнего ареста. Защита обжаловала приговор.

После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить осужденного. Россия не стала оспаривать решение ЕСПЧ о компенсациях Навальному.