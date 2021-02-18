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Москва

В Госдуме раскритиковали предложение ввести новый выходной день 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Введение в России нового выходного, приуроченного ко Всемирному дню здоровья, нанесло бы удар по экономике. Об этом изданию «Ридус» заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
«Рамблер» писал, что ранее член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился с письмом к главе Минздрава и призвал учредить во Всемирный день здоровья, 7 апреля, выходной. По его словам, этот день россияне вместе со своими детьми смогли бы «посвятить занятиям физической культурой и спортом».
Нилов отметил, что поддерживает предложение сделать День здорового образа жизни, однако категорически против объявления его выходным.

«Но любой дополнительный выходной нарушает баланс интересов работников и работодателей, влияет на производительность труда, на уровень зарплаты. В целом любой выходной — это удар по экономике, — пояснил парламентарий.

Комментарии
Политика , Видео , Султан Хамзаев , Ярослав Нилов , Общественная палата России , Минздрав РФ , Госдума , Ридус
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