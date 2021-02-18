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Москва

Песков заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному неправомерно 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по блогеру Алексею Навальному — это недопустимая попытка вмешательства во внутрироссийские судебные дела, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей точки зрения, является недопустимым", — заявил журналистам в четверг представитель Кремля.

"Мы не ищем конфронтации, но, с другой стороны, конечно, подобные решения, поспешность в принятии подобных решений, явная ангажированность в принятии подобного решения вызывают у нас очень много вопросов", — отметил Песков.

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Политика , Видео , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , ЕСПЧ
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