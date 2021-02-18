Минск анонсировал встречу Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет на следующей неделе. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Точная дата переговоров лидеров двух стран в Сочи пока неизвестна.
Отмечается, что некоторые детали предстоящей встречи Лукашенко обсудит сегодня во время переговоров с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готовится к встрече Путина с Лукашенко, добавив, что сроки ее проведения будут объявлены позднее.