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Москва

СМИ: Встреча Путина и Лукашенко состоится на следующей неделе 

Национальная Служба Новостей и ещё 5 21 минуту назад
Минск анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Фото: РИА Новости
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет на следующей неделе. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Точная дата переговоров лидеров двух стран в Сочи пока неизвестна.
Отмечается, что некоторые детали предстоящей встречи Лукашенко обсудит сегодня во время переговоров с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готовится к встрече Путина с Лукашенко, добавив, что сроки ее проведения будут объявлены позднее.
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Политика , Дмитрий Песков , Григорий Рапота , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минск
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