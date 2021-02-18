Возведение Украиной дамбы возле Крыма сочли варварством

Намерение украинской стороны достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать максимально невозможной подачу воды в Крым , является проявлением варварской политики, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет . Об этом сообщает в четверг РИА «Новости».

Ранее «постоянный представитель» украинского президента в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала. По его словам, это позволит «максимально исключить попадание воды» в Крым.

Как заявил Михаил Шеремет, «киевские власти продолжают свою варварскую и человеконенавистническую политику по отношению к крымчанам». Депутат отметил, что планы украинской стороны навредить Крыму любой ценой — «безнадёжная трата времени».

«У нас уже разработана и реализовывается чёткая дорожная карта для обеспечения населения надёжным водоснабжением и снятия проблем с вододефицитом», — рассказал парламентарий.

Он также заявил, что перекрытием воды в Крым по Северо-Крымскому каналу прежде всего экологический вред был нанесён Херсонской области, где произошло заболачивание земель.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения полуострова с Россией подача воды была полностью прекращена.