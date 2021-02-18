Кадыров рассказал о послании Путина наследному принцу Абу-Даби 

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По словам Кадырова, во время рабочего визита в Арабские Эмираты ему был оказан «исключительно теплый и радушный прием».

«Я передал устное послание президента РФ Владимира Путина. Глава государства с удовлетворением отметил продуктивный и многоплановый характер российско-эмиратских отношений. Владимир Владимирович выразил признательность за инициативу направить жителям северокавказских субъектов РФ средства индивидуальной защиты в период пандемии», — пояснил глава Чечни.

Он также отметил, что Путин заявил о готовности России наладить поставки в ОАЭ российской вакцины против коронавируса «Спутник V» после третьей фазы клинических испытаний эмиратскими специалистами.