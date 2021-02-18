Кадыров рассказал о послании Путина наследному принцу Абу-Даби 

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в ходе встречи передал наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заеду Аль Нахайану устное послание от президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Кадырова, во время рабочего визита в Арабские Эмираты ему был оказан «исключительно теплый и радушный прием».
«Я передал устное послание президента РФ Владимира Путина. Глава государства с удовлетворением отметил продуктивный и многоплановый характер российско-эмиратских отношений. Владимир Владимирович выразил признательность за инициативу направить жителям северокавказских субъектов РФ средства индивидуальной защиты в период пандемии», — пояснил глава Чечни.
Он также отметил, что Путин заявил о готовности России наладить поставки в ОАЭ российской вакцины против коронавируса «Спутник V» после третьей фазы клинических испытаний эмиратскими специалистами.
Как сообщал «Рамблер», «Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» в России были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet. В исследовании отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%.