Путин на видео заявил, что «люди требуют перемен» 

17 февраля Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций заявил: «Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен. Причём особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях „большой четвёрки“. Президент также добавил, что предстоящие парламентские выборы имеют исключительную значимость для страны. На встрече обсуждался самый широкий круг вопросов.

Встреча проходила по видеосвязи: лидеры фракций по очереди выступали, а президент после этого давал обратную связь каждому из них. После публичной части встречи с лидерами думских фракций президент перешел к общению с руководителями фракций „с глазу на глаз“, с каждым отдельно.