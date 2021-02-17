Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что профильная службой Еврокомиссии провела исследование вопроса о юридическом статусе газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает телеканал РБК.
По его словам, по этой причине санкции из-за нарушения газовой директивы ЕС не могут быть введены. Он подчеркнул, что, согласно заключению службы, "Северный поток — 2" является инвестиционным проектом, реализация которого была начата задолго до внесения изменений директиву, в третий энергетический пакет.
"Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека", — добавил Лавров.
Министр также уточнил, что российская сторона полностью реализует свои обязательство по газовому проекту. Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что "Северный поток — 2" будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.