Мария Захарова назвала решение ЕСПЧ о Навальном вмешательством в дела России. Требование Европейского суда по правам человека освободить блогера демонстрирует, что Запад не думает о последствиях, заявила официальный представитель российского МИДа.
«Мы рассматриваем это решение как ещё один элемент в кампании давления на нашу страну. В том числе как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны. Это все звенья одной цепи. За всей этой кампанией стоит, безусловно, тот самый коллективный Запад, они в пылу реализации своих интересов не думают о последствиях, в том числе для их же собственных стран», — сказала дипломат в эфире телеканала «Россия 24».
Накануне Европейский суд по правам человека постановил призвать правительство России освободить Алексея Навального, которому в начале февраля условное заключение было заменено на реальное по делу о мошенничестве.