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Москва

Мария Захарова назвала решение ЕСПЧ о Навальном вмешательством в дела России 

Говорит Москва 1 час назад
Мария Захарова назвала решение ЕСПЧ о Навальном вмешательством в дела России. Требование Европейского суда по правам человека освободить блогера демонстрирует, что Запад не думает о последствиях, заявила официальный представитель российского МИДа.
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«Мы рассматриваем это решение как ещё один элемент в кампании давления на нашу страну. В том числе как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны. Это все звенья одной цепи. За всей этой кампанией стоит, безусловно, тот самый коллективный Запад, они в пылу реализации своих интересов не думают о последствиях, в том числе для их же собственных стран», — сказала дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне Европейский суд по правам человека постановил призвать правительство России освободить Алексея Навального, которому в начале февраля условное заключение было заменено на реальное по делу о мошенничестве.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Мария Захарова , ЕСПЧ , МИД , Правительство РФ , ФСИН
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