«Мы рассматриваем это решение как ещё один элемент в кампании давления на нашу страну. В том числе как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны. Это все звенья одной цепи. За всей этой кампанией стоит, безусловно, тот самый коллективный Запад, они в пылу реализации своих интересов не думают о последствиях, в том числе для их же собственных стран», — сказала дипломат в эфире телеканала «Россия 24».