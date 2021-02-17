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«Уже готовится к президентству»: Пушков предсказал следующего лидера США 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 1 час назад
Пушков: следующим лидером США станет Камала Харрис
Фото: nsn.fm
Сенатор Алексей Пушков считает, что следующим президентом США может стать нынешняя вице-президент Камала Харрис.

«Камала Харрис уже готовится к президентству: не успел [президент Джо] Байден войти в Белый дом, как она уже вовсю общается с зарубежными лидерами», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее во вторник Харрис провела телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По мнению российского сенатора, «активность и амбициозность» американского вице-президента была полезна Байдену во время предвыборной гонки, однако теперь энергичность Харрис может стать минусом. Камала Харрис была избрана вице-президентом США на ноябрьских выборах и стала первой женщиной, а также первой «цветной» фигурой на этом посту.
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Политика , Алексей Пушков , Эммануэль Макрон , США , Франция
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