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Москва

Пашинян созвонился с Путиным и покритиковал Азербайджан 

Lenta.ru 1 час назад
Пашинян подверг критике Азербайджан в беседе с Путиным
Фото: ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС.
Они обсудили реализацию пунктов совместного заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Отдельно стороны отметили необходимость скорейшего возвращения военнопленных, заложников и других задержанных.
Во время разговора Пашинян покритиковал Азербайджан за выполнение не в полной мере требований заявления.
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17 февраля Азербайджан передал армянской стороне тела 106 военнослужащих, погибших во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе. До этого состоялся обмен пленными. В Азербайджан был доставлен один человек, в Армению — пятеро.
Бои на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались 27 сентября 2020 года. Соглашение о прекращении огня было достигнуто Азербайджаном, Арменией и Россией 9 ноября. По итогам войны в Нагорном Карабахе азербайджанская сторона вернула по свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.
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Политика , Никол Пашинян , Владимир Путин , Азербайджан , Армения
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