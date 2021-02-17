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Москва

Толстой: РФ не будет выполнять требование ЕСПЧ освободить Навального 

News.ru 1 час назад
Требование Европейского суда по правам человека немедленно выпустить на свободу осуждённого по делу «Ив Роше» блогера Алексея Навального Россия выполнять не станет согласно положениям своей Конституции. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой во время прямого эфира в Instagram канала «Дума ТВ».

Если такое решение последует, конечно, Российская Федерация исполнять его не будет. Наша правовая юридическая система не предусматривает, чтобы на неё в таком виде с помощью заявлений влияли деятели из ЕСПЧ, — пояснил Толстой.

Как напомнил вице-спикер ГД, теперь в Конституции РФ есть статья, которая регламентирует исполнение международных обязательств. В ней говорится, что «политизированные трактовки международных органов, таких как ЕСПЧ, в отношении страны» не подлежат исполнению, если противоречат Основному закону России.
ЕСПЧ потребовал освободить Навального из СИЗО
Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить».
Защита Навального после того, как ему заменили условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок в колонии общего режима, обратилась в Комитет министров Совета Европы с жалобой на неисполнение Россией решения ЕСПЧ по этому судебному процесу.
2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока для Навального по делу «Ив Роше» на реальный, в связи с чем оппозиционера приговорили к 3,5 года колонии, из которых будет вычтен срок, который Навальный провёл под домашним арестом. Кроме того, обвинение по другому делу — о клевете на ветерана ВОВ — попросило суд приговорить Навального к штрафу в размере 950 тысяч рублей, а также к 3,5 года колонии с учётом имеющихся у него судимостей.
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Политика , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , Петр Толстой , Ольга Михайлова , ЕСПЧ , Совет Европы , Госдума , ФСИН
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