Если такое решение последует, конечно, Российская Федерация исполнять его не будет. Наша правовая юридическая система не предусматривает, чтобы на неё в таком виде с помощью заявлений влияли деятели из ЕСПЧ, — пояснил Толстой.

Как напомнил вице-спикер ГД, теперь в Конституции РФ есть статья, которая регламентирует исполнение международных обязательств. В ней говорится, что «политизированные трактовки международных органов, таких как ЕСПЧ, в отношении страны» не подлежат исполнению, если противоречат Основному закону России.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить».

Защита Навального после того, как ему заменили условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок в колонии общего режима, обратилась в Комитет министров Совета Европы с жалобой на неисполнение Россией решения ЕСПЧ по этому судебному процесу.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока для Навального по делу «Ив Роше» на реальный, в связи с чем оппозиционера приговорили к 3,5 года колонии, из которых будет вычтен срок, который Навальный провёл под домашним арестом. Кроме того, обвинение по другому делу — о клевете на ветерана ВОВ — попросило суд приговорить Навального к штрафу в размере 950 тысяч рублей, а также к 3,5 года колонии с учётом имеющихся у него судимостей.