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Москва

Матвиенко возмутили слухи о ее «баснословной пенсии» 

Елена Прошина 33 минуты назад
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в интернете начали распространять фейковую информацию о ее огромной пенсии, хотя на самом деле пенсия составляет 25 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Я, например, из интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тысяч рублей», — отметила она.

Спикер Совфеда подчеркнула, что ее декларация о доходах открыта и там все указано.

«У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тысяч рублей», — рассказала Матвиенко.

Она призвала бороться с фейками о пенсиях чиновников, отметив, что люди раздражаются, читая о таких суммах. По ее мнению, нужно лучше доносить достоверную информацию, «чтобы не рождались такие мифы» и не было дискредитации чиновников, которые «многое делают, чтобы жизнь наша была лучше».
Россиянам решили подготовить новую пенсионную реформу
Как писал «Рамблер», ранее «Телепрограмма» рассказала, какие пенсии получают российские знаменитости.
По данным издания, самая маленькая пенсия — 12 тысяч рублей — у музыканта Юрия Лозы. За ним следует телеведущая Роза Сябитова (14 тысяч в месяц).
Дрессировщику Юрию Куклачеву начисляют 45 тысяч рублей с учетом прибавки за звание народного артиста. Пенсия певца Бориса Моисеева — 55 тысяч рублей, 30 из которых — надбавка за звание заслуженного артиста. А актеры Юрий Стоянов и Лариса Лужина (народный артист России и народная артистка РСФСР) получают по 62 тысячи рублей каждый.
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Политика , Видео , Борис Моисеев , Валентина Матвиенко , Юрий Куклачев , Роза Сябитова , Юрий Стоянов , Лариса Лужина , Совет Федерации
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