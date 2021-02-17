Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в интернете начали распространять фейковую информацию о ее огромной пенсии, хотя на самом деле пенсия составляет 25 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«Я, например, из интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тысяч рублей», — отметила она.
Спикер Совфеда подчеркнула, что ее декларация о доходах открыта и там все указано.
«У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тысяч рублей», — рассказала Матвиенко.
Она призвала бороться с фейками о пенсиях чиновников, отметив, что люди раздражаются, читая о таких суммах. По ее мнению, нужно лучше доносить достоверную информацию, «чтобы не рождались такие мифы» и не было дискредитации чиновников, которые «многое делают, чтобы жизнь наша была лучше».
Как писал «Рамблер», ранее «Телепрограмма» рассказала, какие пенсии получают российские знаменитости.
По данным издания, самая маленькая пенсия — 12 тысяч рублей — у музыканта Юрия Лозы. За ним следует телеведущая Роза Сябитова (14 тысяч в месяц).
Дрессировщику Юрию Куклачеву начисляют 45 тысяч рублей с учетом прибавки за звание народного артиста. Пенсия певца Бориса Моисеева — 55 тысяч рублей, 30 из которых — надбавка за звание заслуженного артиста. А актеры Юрий Стоянов и Лариса Лужина (народный артист России и народная артистка РСФСР) получают по 62 тысячи рублей каждый.