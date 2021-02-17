«Я, например, из интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тысяч рублей», — отметила она.

Спикер Совфеда подчеркнула, что ее декларация о доходах открыта и там все указано.

«У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тысяч рублей», — рассказала Матвиенко.

Она призвала бороться с фейками о пенсиях чиновников, отметив, что люди раздражаются, читая о таких суммах. По ее мнению, нужно лучше доносить достоверную информацию, «чтобы не рождались такие мифы» и не было дискредитации чиновников, которые «многое делают, чтобы жизнь наша была лучше».

Как писал «Рамблер», ранее «Телепрограмма» рассказала , какие пенсии получают российские знаменитости.