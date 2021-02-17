Путин назначил прокуроров четырех регионов России 

Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров Ростовской, Иркутской областей, Мордовии и Пермского края, соответствующий документ опубликован в среду на портале правовой информации.
"Назначить на 5-летний срок Бухтоярова Павла Валерьевича прокурором Пермского края; Праскова Романа Сергеевича прокурором Ростовской области; Андрея Викторовича прокурором Иркутской области, Щербакова Василия Анатольевича прокурором Республики Мордовия", — говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу с 17 февраля.