Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Путин поспорил с Жириновским 

Мария Иванова 28 минут назад
Президент России Владимир Путин поспорил с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским о разрушивших Византию «варварах с Востока». Об этом сообщает РБК со ссылкой на эфир «России 24».
На встрече представителей думских фракций с Путиным Жириновский рассуждал об иностранном вмешательстве, Руси и Византии.
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Лидер ЛДПР отметил, что Русь выбрала византийское направление христианства, не ожидая будущего раскола религии и исходя из богатства православной части христианского мира.

«Но варвары пришли с Востока, все захватили, все рухнуло», — отметил Жириновский.

Путин решил с ним поспорить, отметив, что началось все с западного вмешательства.

«Перед тем как варвары с Востока пришли сначала пришли крестоносцы с Запада и ослабили эту империю православную. А уже потом были нанесены последние удары, и она была захвачена», — сказал президент.

Как писал «Рамблер», ранее на встрече главами фракций Госдумы Путин пообещал, что власти не допустят «ударов по суверенитету» России.

«Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», — подчеркнул он.

Видео дня. «Вы нищие уроды»: блогерша обматерила и унизила визажисток
Комментарии 37
Политика , Видео , Владимир Жириновский , Владимир Путин , Госдума , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Бывшего соперника Лукашенко в клетке в зале суда показали на видео
00:19
Бывшего соперника Лукашенко в клетке в зале суда показали на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с места автокатастрофы с лесовозом на российской трассе
00:14
Появилось видео с места автокатастрофы с лесовозом на российской трассе
Происшествия
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
00:16
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Заваленные снегом пляжи Сочи сняли на видео
00:25
Заваленные снегом пляжи Сочи сняли на видео
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
00:15
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
Шоу-бизнес
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
00:44
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
В мире Общество
Школьница выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила
00:10
Школьница выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила
Происшествия
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
00:32
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
Происшествия
Пилот показал «болтанку» самолета-разведчика США при посадке
00:54
Пилот показал «болтанку» самолета-разведчика США при посадке
Армия Войска
Из-за рэпера-радикала устроили многотысячные протесты
00:30
Из-за рэпера-радикала устроили многотысячные протесты
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение