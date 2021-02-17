Президент России Владимир Путин поспорил с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским о разрушивших Византию «варварах с Востока». Об этом сообщает РБК со ссылкой на эфир «России 24».
На встрече представителей думских фракций с Путиным Жириновский рассуждал об иностранном вмешательстве, Руси и Византии.
Лидер ЛДПР отметил, что Русь выбрала византийское направление христианства, не ожидая будущего раскола религии и исходя из богатства православной части христианского мира.
«Но варвары пришли с Востока, все захватили, все рухнуло», — отметил Жириновский.
Путин решил с ним поспорить, отметив, что началось все с западного вмешательства.
«Перед тем как варвары с Востока пришли сначала пришли крестоносцы с Запада и ослабили эту империю православную. А уже потом были нанесены последние удары, и она была захвачена», — сказал президент.
Как писал «Рамблер», ранее на встрече главами фракций Госдумы Путин пообещал, что власти не допустят «ударов по суверенитету» России.
«Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», — подчеркнул он.