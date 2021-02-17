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Горсовет Симферополя проголосовал за отставку мэра 

Российская Газета и ещё 3 17 февраля 2021
Горсовет Симферополя проголосовал за отставку мэра
Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
Депутаты Симферопольского городского совета на внеочередной сессии проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы администрации Симферополя Елены Проценко, которая ранее написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Также принято решение о возложении временного исполнения полномочий мэра на заместителя главы администрации Валентина Демидова. Он официально приступит к выполнению своих обязанностей с субботы 20 февраля и будет работать в статусе и.о. главы администрации до завершения муниципального конкурса на замещение вакантной должности градоначальника.
Проценко была четвертым главой администрации Симферополя после событий Крымской весны. До нее эту должность занимали Геннадий Бахарев, Игорь Лукашев и Наталья Маленко. Но добиться эффективного функционирования городского хозяйства не удалось никому.
Напомним, в конце января 2021 года мэру Симферополя Елене Проценко был объявлен выговор за срыв целевых показателей при реализации ФЦП и региональной инвестиционной программы. Еще к 1 декабря 2020 года в Симферополе на средства бюджета Москвы должны были капитально отремонтировать 36 дворов многоквартирных домов, но сроки благоустройства были сорваны, а подрядчики допустили массу просчетов и не учли пожелания местных жителей. Некоторые дворы не приняты в эксплуатацию до сих пор. Такая же ситуация и с ремонтом общественных территорий, в частности, скверов у Дома культуры профсоюзов и у «дома-корабля» на улице Киевской.
Сама Елена Проценко, возглавлявшая администрацию 14 месяцев, поблагодарила свою команду и горожан за «активность, конструктивную критику и поддержку».
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Политика , Крым наш , Геннадий Бахарев , Наталья Маленко , Игорь Лукашев , Республика Крым , Симферополь
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