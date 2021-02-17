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Бывший ополченец Донбасса решил возглавить Пермь 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Экс-ополченец Донбасса Григоренко решил возглавить Пермь
Фото: Личный сайт Александра Григоренко
Депутат законодательного собрания Пермского края от ЛДПР, бывший ополченец Донбасса Александр Григоренко заявился на участие в конкурсе на должность главы Перми. Об этом он рассказал Ura.ru.
Григоренко не раз приходил на заседания парламента в военной форме, он считает свое участие в войне на Донбассе «хорошим опытом».
Кандидат в мэры рассказал, что хотел бы многое поменять в городской политике. В том числе отменить транспортную реформу, ввести запрет на любое строительство в зоне городских лесов и малых рек, а также минимизировать давление на малый бизнес.
Григоренко стал вторым кандидатом на пост мэра. Итоги конкурса планируется подвести 18 марта. Окончательное решение примет городская дума.
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Политика , Александр Григоренко , ЛДПР , РИА Ura.ru , Пермский Край , Пермь , Хабаровский Край
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