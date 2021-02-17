Экс-ополченец Донбасса Григоренко решил возглавить Пермь

Григоренко не раз приходил на заседания парламента в военной форме, он считает свое участие в войне на Донбассе «хорошим опытом».

Кандидат в мэры рассказал, что хотел бы многое поменять в городской политике. В том числе отменить транспортную реформу, ввести запрет на любое строительство в зоне городских лесов и малых рек, а также минимизировать давление на малый бизнес.

Григоренко стал вторым кандидатом на пост мэра. Итоги конкурса планируется подвести 18 марта. Окончательное решение примет городская дума.