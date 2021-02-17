МИД опроверг слухи о «шпионской базе» в Дублине

МИД опровергли информацию о строительстве «шпионской базы» на территории посольства в Дублине , отметив, что на самом деле там идет реконструкция здания, вызванная необходимостью улучшения условий, в которых работают российские дипломаты.

В ведомстве указали, что «продолжающаяся реконструкция комплекса зданий и сооружений российской дипломатической миссии в Ирландии давно назрела и вызвана необходимостью улучшения условий, в которых трудятся наши дипломаты», передает РИА «Новости»

Построенный более столетия назад небольшой жилой особняк, в котором располагается российское посольство, как подчеркнули в МИД, более не в состоянии обеспечивать нормальное функционирование дипмиссии.

«Процесс согласования строительной документации с властями Ирландии длился несколько лет, и детали проекта не являлись ни для кого секретом. Более того, уже после начала работ представители руководства МИД Ирландии и местных СМИ неоднократно имели возможность посетить объект и увидеть все своими глазами», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Там указали, что это далеко не первая публикация в ирландских СМИ с «абсолютно необоснованными инсинуациями» в отношении российского Посольства в Дублине, а содержание материала местного издания британской Times «красноречиво свидетельствует о том, кто за ним стоит».

«Вынуждены констатировать, что в Ирландии все еще пользуются влиянием те силы, которые в стремлении выслужиться перед кураторами приносят в жертву национальные интересы своей страны, будируя лживый тезис о некой «российской угрозе» безопасности Ирландии», — указали в МИД.

«Рассчитываем на то, что руководство Ирландии продолжит самостоятельно и выверенно подходить к развитию двусторонних отношений с Россией, сообразуясь с собственными приоритетами, а не в угоду бывшей метрополии, которая, насколько можно судить, до сих пор стремится подчинить своим интересам политику Дублина», — заключили в российском ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что службы безопасности Ирландии проводят проверку текущих строительных работ, ведущихся в российском посольстве в южной части Дублина, чтобы установить, есть ли там шпионская база.