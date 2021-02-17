Президент России Владимир Путин уличил Киев в приверженности политики двойных стандартов, сообщает РИА Новости. Крича о свободе слова в стране, украинские власти в то же время одним махом могут закрыть три независимых телевизионных канала, отметил глава государства.

Путин сделал заявление на встрече с лидерами думских фракций. Он отметил, что со свободой слова на Украине «всё ясно». Киев, по его словам, недавно очень ярко продемонстрировал двойную мораль.

«Взяли и три ведущих канала прихлопнули — и все. Одним росчерком пера», — отметил российский президент.

При этом, по его словам, никто из числа весомых политиков или представителей международных общественных организаций не удостоил событие критическим отзывом, а некоторые даже «одобрительно похлопывают по плечу».

Путин подчеркнул, что исходя из произошедшего, нет сомнений, как Украина поведет себя по отношению к РФ. Он добавил, что закрытие телеканалов для Киева — это один из способов достижения геополитических целей.