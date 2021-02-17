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Москва

Путин прокомментировал закрытие «пророссийских» ТВ-каналов на Украине 

Павел Тиунов 52 минуты назад
Президент России Владимир Путин уличил Киев в приверженности политики двойных стандартов, сообщает РИА Новости. Крича о свободе слова в стране, украинские власти в то же время одним махом могут закрыть три независимых телевизионных канала, отметил глава государства.
Путин сделал заявление на встрече с лидерами думских фракций. Он отметил, что со свободой слова на Украине «всё ясно». Киев, по его словам, недавно очень ярко продемонстрировал двойную мораль.

«Взяли и три ведущих канала прихлопнули — и все. Одним росчерком пера», — отметил российский президент.

При этом, по его словам, никто из числа весомых политиков или представителей международных общественных организаций не удостоил событие критическим отзывом, а некоторые даже «одобрительно похлопывают по плечу».
Зеленский прокомментировал блокировку телеканалов цитатой из Булгакова
Путин подчеркнул, что исходя из произошедшего, нет сомнений, как Украина поведет себя по отношению к РФ. Он добавил, что закрытие телеканалов для Киева — это один из способов достижения геополитических целей.
2 февраля, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака и телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые ему принадлежат. Лицензии каналов были аннулированы или приостановлены, распространение их телепрограмм прекращено. Комментируя инициативу президента, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, что закрытие оппозиционных телеканалов связано с ростом популярности ОПЗЖ. Позже был закрыт оппозиционный телеканал «НАШ», деятельность которого потребовали прекратить украинские националисты.
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Политика , Видео , Тарас Козак , Владимир Зеленский , Николай Азаров , Владимир Путин , РИА Новости
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