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Москва

Путин допустил введение продовольственных сертификатов 

Артём Кульша 57 минут назад
Введение продовольственных сертификатов для малоимущих обсуждаемо. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин.
Сегодня глава государства провел встречу с лидерами фракций Государственной думы. В ходе нее лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что в стране есть малоимущие, а в магазинах — много товаров, «но дороговато». Он обратил внимание на то, что практика продовольственных сертификатов распространена во всем мире и предложил ввести таковые в России.
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В ответ Путин напомнил, что уже обсуждал эту тему и поручал правительству сделать то же самое. Он высказал мнение, что в системе продовольственных сертификатов есть как плюсы, так и определенные проблемные вопросы, которые необходимо решить.

«Подумать над этим можно. Правда, на мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии», — добавил президент.

В первой половине февраля, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Министерство промышленности и торговли направило в правительство доклад с предложением оказывать продовольственную поддержку наиболее нуждающимся категориям населения — ежемесячно перечислять им денежные средства на покупку отечественных продуктов питания.
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Политика , Видео , Владимир Жириновский , Владимир Путин , Минпромторг , Госдума , ЛДПР
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