Путин допустил введение продовольственных сертификатов 

Введение продовольственных сертификатов для малоимущих обсуждаемо. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин

Сегодня глава государства провел встречу с лидерами фракций Государственной думы . В ходе нее лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что в стране есть малоимущие, а в магазинах — много товаров, «но дороговато». Он обратил внимание на то, что практика продовольственных сертификатов распространена во всем мире и предложил ввести таковые в России.

В ответ Путин напомнил, что уже обсуждал эту тему и поручал правительству сделать то же самое. Он высказал мнение, что в системе продовольственных сертификатов есть как плюсы, так и определенные проблемные вопросы, которые необходимо решить.

«Подумать над этим можно. Правда, на мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии», — добавил президент.