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Новый премьер-министр Италии высказался за укрепление диалога с Россией 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Новый премьер-министр Италии высказался за диалог с Россией
Фото: © Yara Nardi/Pool photo via AP
Новый премьер-министр Италии Марио Драги высказался за укрепление диалога с Россией. Об этом он заявил в среду в ходе своего программного выступления в Сенате (верхняя палата парламента) перед голосованием о доверии его правительству.

"Италия будет укреплять механизмы диалога с Российской Федерацией. Мы с озабоченностью наблюдаем, что происходит в этой и других странах, где ущемляются права человека", — сказал Драги. "С озабоченностью следим за ростом напряженности в Азии вокруг Китая", — добавил Драги.

Он отметил, что международные отношения его правительства будут выстраиваться на "убежденной приверженности европейскому и трансатлантическому альянсам".
При этом Драги отметил важность двусторонних и многосторонних отношений.

"Для Италии важно укреплять стратегические отношения с Францией и Германией, а также со странами, с которыми у нас общие интересы в Средиземноморье, в том числе проблемные вопросы в области экологии и миграции. Это Испания, Греция, Мальта и Кипр", — добавил премьер.

"Мы также будем способствовать более тесному диалогу между ЕС и Турцией, нашим партнером и союзником по НАТО", — указал Драги.

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Комментарии
Политика , Марио Драги , ЕС , НАТО , Италия , Рим
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