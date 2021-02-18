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Саратовский депутат предложил расстреливать коррупционеров 

Говорит Москва и ещё 1 10 минут назад
Депутат предложил расстреливать коррупционеров
Фото: Станислав Денисенко/Вконтакте
С таким заявлением в ходе заседания облдумы накануне выступил член ЛДПР Станислав Денисенко.
Он предложил перенять методы борьбы с экономическими преступлениями у Китая. Там коррупционеров «просто расстреливают», привёл его слова портал «Взгляд-инфо».
В комментарии для радиостанции «Говорит Москва» Станислав Денисенко также вспомнил о словах Владимира Жириновского о противодействии правонарушителям.

«Есть чёткая, ясная позиция ЛДПР по вопросу борьбы коррупцией, есть абсолютно жёсткая позиция Владимира Вольфовича. Этого более чем достаточно. Если говорить о скандалах вокруг доходов коллег по думе, то всё есть в СМИ. С коррупцией надо бороться, чем строже меры, тем лучше результат. Я привел в пример опыт Китая».

Ранее депутатом Денисенко занимался бизнесом. Его избрали в Саратовскую областную Думы шестого созыва в 2017 году.
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Политика , Станислав Денисенко , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР , Радиостанция "Говорит Москва" , Китай
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