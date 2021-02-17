Экс-губернатора Хабаровского края признали виновным в растрате 

В марте, как сообщал «Рамблер», Ишаев был задержан в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Он был обвинен в хищении 7,5 миллиона рублей у «Роснефти». Ишаев не признал свою вину.

Он был помещен под домашний арест. В декабре Замоскворецкий суд начал рассмотрение дела в его отношении по существу. Сегодня он признал Ишаева виновным. В приговоре сказано, что он совершил растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере. Наказание будет оглашено в заключительной части судебного акта.

Ишаев был главой администрации Хабаровского края в 1991-2001 годах, губернатором края в 2001-2009 годах, полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе в 2009-2012 годах, министром по развитию Дальнего Востока в 2012-2013 годах, вице-президентом «Роснефти» в 2013-2018 годах.