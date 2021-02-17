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Москва

Посольство России обрушилось на Эстонию за призыв ввести новые санкции 

Павел Тиунов 43 минуты назад
Посольство России ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции
Фото: РИА Новости
Заявление нового эстонского правительства добавило негатива в без того непростые отношения с Москвой, заявили российские дипломаты на сайте отечественной дипмиссии в Таллине. По словам представителей посольства, в сложившейся ситуации Эстония многое теряет.
Дипломаты напомнили, что на последнем экономическом форуме в Давосе президент России Владимир Путин прокомментировал отношения РФ с Европой. Он подчеркнул, что двусторонний диалог необходимо выстраивать «по-честному» без оглядки на прошлое и проблемы, доставшиеся с прошлых веков.
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Заявление главы государства напрямую относится и к российско-эстонским отношениям, отметили авторы сообщения. Однако в Таллине по-прежнему придерживаются позиции, согласно которой связи с Москвой налаживать не следует из-за мнимой угрозы со стороны РФ. На днях в эстонском правительстве в очередной раз представили тезисы антироссийской риторики.

«Тут и призывы к государствам-членам ЕС учитывать «авторитарный настрой» в России на протяжении последних лет, и требования отказа от «агрессивной внешней политики», освобождения А. Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, которые выполняют функции иностранного агента — прим. ред.) и других «политических заключенных» и др.», — говорится в сообщении.

В Таллине также призвали ЕС ужесточить санкции против России. Представители российского посольства отметили, что если члены эстонского правительства, «основательно погрязшие в болоте русофобии», намеревались ухудшить отношения с РФ, то они, по всей видимости, своего добились.
При этом эстонцы в этом случае потеряли больше, чем приобрели: они лишаются перспективы взаимовыгодного сотрудничества «в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага», резюмировали в посольстве.
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Комментарии
Политика , Алексей Навальный , Владимир Путин , ЕС , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ
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