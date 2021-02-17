Формат поиска работы решили изменить в РФ

Согласно новому законопроекту, службы занятости будут обязаны помочь зарегистрироваться в качестве самозанятых тем безработным, которые прошли соответствующую профпереподготовку. Кроме того, государственные и муниципальные организации, а также предприятия со штатом более 25 тысяч человек должны будут публиковать вакансии на портале госуслуг. По мнению авторов законопроекта, это позволит россиянам более эффективно искать работу.

Некоторые положения новой версии законопроекта о службах занятости, если судить по тому, что говорят его авторы, можно поприветствовать. Хорошо, если службы занятости будут помогать безработным проходить переквалификацию и регистрироваться в качестве самозанятых. Но надо еще посмотреть, как это заработает на практике и не приведет ли к тому, что безработных просто будут «выпихивать» с пособия, регистрируя в новом статусе.

Хорошо, что собираются расширить категории граждан, которые смогут обращаться за трудоустройством не по месту регистрации, а по месту фактического проживания. Сейчас это только матери с тремя детьми. К ним добавятся люди пенсионного возраста. Но почему не все? Не пора ли покончить с рудиментами советской системы прописки и тем самым резко повысить мобильность на рынке труда?

Наиболее странной выглядит инициатива об обязательном размещении объявлений о вакансиях на портале госуслуг. Это что, увеличит количество рабочих мест? Не похоже. Мотивировка данного положения — мол, чтобы сделать все данные открытыми и облегчить поиск работы — выглядит слишком обтекаемой в своем благодушии. Может быть, речь идет просто об облегчении работы служб занятости? Или у нас на все без исключения вакансии теперь будет открытый конкурс и на мнение работодателя о том, кто ему на самом деле нужен, можно наплевать? Будем артистов Большого театра набирать тоже по объявлениям на портале госуслуг? Актеров на съемки в сериалах, журналистов, ну и так далее.

Похоже, что данное предложение является лишь новым подтверждением тенденции на огосударствление всего и вся и дальнейшую бюрократизацию. Бюрократия хочет контролировать, лицензировать, маркировать и отслеживать буквально все. Теперь дошла очередь до безработных. Негоже, мол, нанимать на работу абы как. Нужно, чтобы за этим приглядывала бюрократия, причем даже там, где речь не идет о нарушении законов о труде.

Эффективность работы служб занятости в том числе определяется по тому, как успешно они пристраивают людей на работу, снимая их с пособия. Но при усилении госконтроля за публикациями вакансий можно представить, как работники этой службы, увидев объявление на портале госуслуг, отправятся в соответствующую компанию с навязчивым вопросом: а почему бы вам не взять на работу вот этого гражданина, а то он у нас на учете висит давно. Чем он вам не годится? Обоснуйте, пожалуйста. Желательно в письменном виде — вот заполните формулярчик отказа, мы разработали. Этого нет дословно в законопроекте, но ветер, возможно, дует именно в эту сторону.

В несколько отдаленном будущем можно представить, что работников начнут как-то рейтинговать, аттестовывать и уже на этом основании, скажем, навязывать работодателям, тогда как у них могут быть совершенно другие планы. И если частная компания хочет нанять какого-то знакомого топ-менеджера, друга детства или по дачному кооперативу, то в этой ситуации, хотя она объективно неприятна, имеет ли государство право вмешиваться в этот интимный процесс, если формально законы не нарушены? В конце концов, частная компания сама ответит перед собой же, если понесет убытки от плохого работника. В ином случае мы рискуем вернуться к аналогу советского распределения.

Кстати, в советское время тоже был порядок обязательной публикации вакансий определенных должностей, замещаемых по конкурсу. Скажем, в научно-исследовательском институте. Этот порядок легко и непринужденно обходился, и должность получал тот, кто надо. И теперь найдут лазейки. Так что лучше не нагромождать бюрократических сущностей. А службам занятости лучше заняться, например, вопросами переподготовки безработных. Ведь в прошлом году из более чем 2,5 млн зарегистрированных в службах занятости работу смогли пройти в лучшем случае 150 тысяч человек. Сегодня к услугам ищущих работу не менее 60 сайтов вакансий. Топ-10 предоставляют весьма продвинутые услуги, в том числе напрямую связывают с работодателем. Тот, кто хочет и соответствует запросам нанимателя, может сам найти себе работу. Тех, кто не хочет, все равно не заставить. Да и навязать их кому-либо все равно не получится.