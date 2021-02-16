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Москва

«Россия готова отразить угрозу». В Совфеде высмеяли генсека НАТО 

Национальная Служба Новостей 47 минут назад
В Совфеде высмеяли генсека НАТО
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Совфеда по международным делам в эфире НСН призвал генсека альянса посмотреть в зеркало, а не угрожать России. Североатлантический альянс готов как к столкновению с Россией, так и к взаимодействию, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, диалог с Москвой необходим, даже если военный блок не верит в улучшение отношений.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН диагностировал у генсека НАТО «спутанное сознание».

«Вот такая ассоциация мне пришла на ум. Господину генсеку хорошо бы в зеркало внимательно посмотреть, и может быть всё встанет на свои места. Но для этого надо, чтобы у него было зрение хорошее и присутствовали элементы совести. Россия никаких антиевропейских блоков не создает, не расширяется к их границам, не называет никого противником, не назначали ответственных за изменение политического строя в других странах. Поэтому заявление Столтенберга вызывает только такую ассоциацию, и больше ничего», — отметил он.

Парламентарий добавил, что Россия всегда готова отразить угрозу и постоять за себя.

«Российские вооруженные силы устроены таким образом, чтобы дать отпор любому агрессору в любой момент с любой стороны. Не важно, как называется этот потенциальный агрессор. Это не в связи с заявлением чьим-то, а в связи с объективной реальностью. Сил и средств у нас для этого вполне достаточно. Именно поэтому усилия Запада сосредоточены на развал нашей державы изнутри при помощи разнообразных агентов влияния. Тут они горазды. За армию и флот я спокоен, а для предотвращения попыток вмешательства нам еще предстоит кое-что сделать. Мы этим занимаемся и будем заниматься», — заключил собеседник НСН.

Ранее Столтенберг заявил о намерении увеличить финансирование военной активности альянса у российских границ. Он добавил, что министры обороны стран НАТО обсудят вопрос финансирования в ходе видеоконференции, которая запланирована на 17-18 февраля.
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Комментарии 1
Политика , Йенс Столтенберг , Андрей Климов , Комитет Совета Федерации по международным делам , Совет Федерации , НАТО , Германия , Москва , Мюнхен
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