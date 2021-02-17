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Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру после высказывания Владимира Соловьева о Гитлере 

Аргументы Недели и ещё 5 1 час назад
Рашкин обратился в Генпрокуратуру после слов Соловьева о Гитлере
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывание ведущего программы на телевидении Владимира Соловьева об Адольфе Гитлере.
Соловьев назвал Гитлера смелым человеком. В запросе генпрокурору Игорю Краснову Рашкин призвал проверить высказывание Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.
Рашкин заявил, что законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, который разрабатывают в Госдуме, будет бессмысленным, пока на центральных телеканалах безнаказанно «то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят».
Соловьев заявил, что Алексей Навальный не заслуживает уважения и вспомнил фашиста, привел его в пример: «Адольф Гитлер был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии, доблестно воевал во время Первой мировой войны».
По мнению телеведущего, как-то странно стало с понятием уважения у нас в стране, — передает НСН.
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Комментарии 5
Политика , Алексей Навальный , Игорь Краснов , Владимир Соловьев , Валерий Рашкин , Генпрокуратура РФ , Госдума , КПРФ
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