"Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за "красную линию". Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права", — подчеркнули в Минюсте.

Ранее источник, близкий к Совету Европы , сообщил ТАСС, что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ.

В ведомстве пояснили, что в силу принципа субсидиарности ЕСПЧ не может подменять суд национальный, отменять или изменять его решения — это признается всеми странами Совета Европы. "Во-вторых, обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека, они исполняются скорее по доброй воле государств. Их исполнение не контролируется комитетом министров Совета Европы, в отличие от "рутинных" постановлений ЕСПЧ", — добавили в ведомстве. "В-третьих, освобождение осужденного лица из пенитенциарных учреждений явно противоречит правовой природе обеспечительных мер, которые направлены на обеспечение нормального процесса рассмотрения дел в ЕСПЧ", — сообщили в Минюсте.