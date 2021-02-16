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Москва

Минюст: РФ не освободит Навального в рамках обеспечительных мер в случае требования ЕС 

ТАСС 55 минут назад
Россия не сможет освободить Алексея Навального, осужденного по делу "Ив Роше", в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Минюста России

"Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за "красную линию". Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права", — подчеркнули в Минюсте.

Ранее источник, близкий к Совету Европы, сообщил ТАСС, что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ.
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В ведомстве пояснили, что в силу принципа субсидиарности ЕСПЧ не может подменять суд национальный, отменять или изменять его решения — это признается всеми странами Совета Европы. "Во-вторых, обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека, они исполняются скорее по доброй воле государств. Их исполнение не контролируется комитетом министров Совета Европы, в отличие от "рутинных" постановлений ЕСПЧ", — добавили в ведомстве. "В-третьих, освобождение осужденного лица из пенитенциарных учреждений явно противоречит правовой природе обеспечительных мер, которые направлены на обеспечение нормального процесса рассмотрения дел в ЕСПЧ", — сообщили в Минюсте.
Сейчас Минюст России находится в переписке с ЕСПЧ по поводу заявления адвокатов фигуранта дела. "У суда есть подробная информация о том, что заявителю обеспечены необходимая безопасность и надлежащие условия содержания в СИЗО. В ответ на эту информацию никто не запрашивал каких-либо пояснений и уточнений", — сообщили в Минюсте. Там добавили, что Минюст не имеет сведений о реакции заявителей и самого ЕСПЧ на эту информацию.
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Политика , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , ЕСПЧ , Бундестаг , ЕС , Совет Европы , Минюст РФ , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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