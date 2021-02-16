Послание Путина Федеральному собранию отменили 

Песков опроверг информацию о переносе мероприятия и заявил, что планов выступить в феврале у Путина не было.

«Не было никаких планов на февраль, пока с датой еще не определились, как только определимся, мы сообщим об этом», — заявил он.

Как писал «Рамблер», в конце декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что Путин выступит с посланием в начале 2021 года. Песков в ноябре называл примерно такие же сроки.

Позже в СМИ появилась информация, что Путин обратится к Федеральному собранию в середине февраля.

Президенты России чаще всего выступали с посланием Федеральному собранию в начале года.