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Москва

Послание Путина Федеральному собранию отменили 

Мария Иванова 28 минут назад
Послание Путина Федеральному собранию отменили
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не выступит с посланием Федеральному собранию в феврале. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков опроверг информацию о переносе мероприятия и заявил, что планов выступить в феврале у Путина не было.

«Не было никаких планов на февраль, пока с датой еще не определились, как только определимся, мы сообщим об этом», — заявил он.

Как писал «Рамблер», в конце декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что Путин выступит с посланием в начале 2021 года. Песков в ноябре называл примерно такие же сроки.
Позже в СМИ появилась информация, что Путин обратится к Федеральному собранию в середине февраля.
Президенты России чаще всего выступали с посланием Федеральному собранию в начале года.
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Политика , Валентина Матвиенко , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Совет Федерации
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