Украина призвала мир усилить давление на Россию

Верховная Рада Украины приняла постановление с призывом к мировому сообществу усилить давление на Россию по крымскому вопросу. Об этом 16 февраля сообщает Gordonua.com.

Постановление содержит обращение к ООН Европарламенту , ПАСЕ, парламентским ассамблеям НАТО ОБСЕ , правительствам иностранных государств. За документ проголосовали 314 депутатов.

В постановлении сказано, что Верховная Рада осуждает «оккупацию» Крыма и преследование на полуострове украинских граждан по этническим, политическим и религиозным признакам.

Депутаты призывают международные организации, правительства и парламенты мира осудить действия России против территориальной целостности Украины как противоречащие международному праву.

«Принятие проекта постановления позволит в который раз привлечь внимание мирового сообщества к комплексным проблемам с защитой прав человека, связанных с временной оккупацией Российской Федерацией территории Автономной республики Крым и продолжить усиление международного политического и экономического давления на РФ, в том числе в виде ограничительных мер», — говорится в пояснительной записке.

Крым вошел в состав Украины в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, во время которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает присоединение Крыма к РФ оккупацией.