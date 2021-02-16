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Москва

Украина призвала мировое сообщество усилить давление на Россию 

Lenta.ru 1 час назад
Украина призвала мир усилить давление на Россию
Фото: РИА Новости
Верховная Рада Украины приняла постановление с призывом к мировому сообществу усилить давление на Россию по крымскому вопросу. Об этом 16 февраля сообщает Gordonua.com.
Постановление содержит обращение к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, парламентским ассамблеям НАТО и ОБСЕ, правительствам иностранных государств. За документ проголосовали 314 депутатов.
В постановлении сказано, что Верховная Рада осуждает «оккупацию» Крыма и преследование на полуострове украинских граждан по этническим, политическим и религиозным признакам.
Депутаты призывают международные организации, правительства и парламенты мира осудить действия России против территориальной целостности Украины как противоречащие международному праву.

«Принятие проекта постановления позволит в который раз привлечь внимание мирового сообщества к комплексным проблемам с защитой прав человека, связанных с временной оккупацией Российской Федерацией территории Автономной республики Крым и продолжить усиление международного политического и экономического давления на РФ, в том числе в виде ограничительных мер», — говорится в пояснительной записке.

Крым вошел в состав Украины в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, во время которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает присоединение Крыма к РФ оккупацией.
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Политика , ОБСЕ , Европарламент , ООН , Верховная Рада , НАТО , Республика Крым
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