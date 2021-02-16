В Кремле отвергли обвинения Франции в кибератаках

«Они не обвинили Россию, а некую группу хакеров, которые могут иметь отношение к России. А почему к России, а не к Франции? К России, а не к Америке? Россия не имела, не имеет и не может иметь отношения к проявлениям киберпреступности», — отметил представитель Кремля.