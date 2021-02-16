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Москва

В Кремле оценили обвинения Франции в кибератаках 

Газета.Ru и ещё 2 38 минут назад
В Кремле отвергли обвинения Франции в кибератаках
Фото: РИА Новости
Россия не имеет и не может иметь отношения к киберпреступности, власти Франции обвинили в атаках не Россию, а некую группу хакеров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Они не обвинили Россию, а некую группу хакеров, которые могут иметь отношение к России. А почему к России, а не к Франции? К России, а не к Америке? Россия не имела, не имеет и не может иметь отношения к проявлениям киберпреступности», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российская сторона неоднократно говорила о международном сотрудничестве в вопросах кибербезопасности.
Ранее власти Франции заявили о серии кибератак, затронувших «несколько» местных компаний и ведомств. По данным агентства по кибербезопасности страны (ANSSI), к взломам причастна «русская» группировка за которой также числятся некоторые крупные атаки последних лет.
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Политика , Дмитрий Песков , Франция
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