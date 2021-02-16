Пескова приняли в почётные члены РВИО 

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Мединский вручил Пескову билет и знак почетного члена общества. Дмитрий Песков включён в институт почётного членства, сказал председатель РВИО.

Мероприятие прошло в рамках открытия второй очереди библиотеки при штаб-квартире общества в Москве. Ранее в столице не было специализированных библиотек, предназначенных для изучения военной истории.