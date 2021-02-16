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Москва

Пескова приняли в почётные члены РВИО 

ИА Regnum и ещё 4 29 минут назад
Пескова приняли в почётные члены РВИО
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков принят в почётные члены Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом председатель РВИО Владимир Мединский сообщил 16 февраля журналистам.
Мединский вручил Пескову билет и знак почетного члена общества. Дмитрий Песков включён в институт почётного членства, сказал председатель РВИО.
Мероприятие прошло в рамках открытия второй очереди библиотеки при штаб-квартире общества в Москве. Ранее в столице не было специализированных библиотек, предназначенных для изучения военной истории.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Мединский , Российское военно-историческое общество , Москва
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