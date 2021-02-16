Мишустин 21 апреля отчитается перед Госдумой о своей работе

Ежегодный отчет правительства РФ о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой, проходит в соответствии с законодательством. Отчет представляет глава правительства, в 2021 году это снова будет Михаил Мишустин

Обычно депутатов Госдумы интересует не только отчёт о проделанной работе правительства, но и планы на будущее.

Напомним, в 2020 году отчет проходил 15 апреля.