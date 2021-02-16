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Мишустин 21 апреля отчитается перед Госдумой о работе правительства 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Мишустин 21 апреля отчитается перед Госдумой о своей работе
Фото: ТАСС
Отчет правительства РФ перед Госдумой состоится 21 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.
Ежегодный отчет правительства РФ о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой, проходит в соответствии с законодательством. Отчет представляет глава правительства, в 2021 году это снова будет Михаил Мишустин.
Обычно депутатов Госдумы интересует не только отчёт о проделанной работе правительства, но и планы на будущее.
Напомним, в 2020 году отчет проходил 15 апреля.
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Политика , Михаил Мишустин , Госдума , Правительство РФ , ИА REGNUM
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