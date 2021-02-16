Лавров сказал о разрыве отношений ЕС и РФ на видео 

15 февраля глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров после встречи со своим коллегой из Финляндии заявил, что Европейский союз последовательно разрывает отношения с Россией. По его словам, формат отношений с представителями ЕС сегодня состоит в редких встречах, на которых затрагиваются прежде всего интересы Брюсселя. Москва, как отметил Лавров, готова вернуться к нормальным отношениям, но для этого европейские партнеры должны учитывать и интересы России.
На прошлой неделе Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик.