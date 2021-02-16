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Москва

В Госдуме пожаловались на гастрит и холодные колбаски 

Lenta.ru 27 минут назад
С 1 марта в здании Госдумы снова откроются столовая и буфет, которые были закрыты в связи с ограничениями, введенными из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как пожаловались изданию сотрудники думского аппарата, они были вынуждены заказывать доставку обедов, приносить еду из дома или покупать в кулинарном отделе думского магазина.
Депутат, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что за время ограничений многие парламентарии и работники аппарата заработали гастрит и язву.

«Невозможно все время пить кофе из автомата и есть холодные колбаски и пирожки из кулинарии. Могли бы организовать хотя бы доставку, но ничего не сделали», — сказал он.

В то же время заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что не видит проблемы в том, что столовые и буфеты в период пандемии были закрыты. Депутат Сергей Шаргунов сообщил, что до введения ограничений почти каждый раз завтракал и обедал на работе, а в отсутствие буфета и столовой иногда выходил попить чай с пирожками в кафе.
При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что возобновление работы точек общепита пока не приведет к другим послаблениям в работе Госдумы. Так, сохранятся ограничения на допуск в здание.
В декабре прошлого года лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на условия, в которых работают депутаты Госдумы. Он назвал парламент бомжом, добавив, что «все парламенты мира сидят в самых лучших зданиях». Лидер либерал-демократов пожаловался на плохой воздух в здании Госдумы на Охотном ряду и на то, что под ним проходят линии метро, шум от которых слышен парламентариям.
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Комментарии 1
Политика , Сергей Шаргунов , Владимир Жириновский , Ярослав Нилов , Вячеслав Володин , Госдума , ЛДПР
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