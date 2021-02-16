В Госдуме пожаловались на гастрит и холодные колбаски 

С 1 марта в здании Госдумы снова откроются столовая и буфет, которые были закрыты в связи с ограничениями, введенными из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как пожаловались изданию сотрудники думского аппарата, они были вынуждены заказывать доставку обедов, приносить еду из дома или покупать в кулинарном отделе думского магазина.

Депутат, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что за время ограничений многие парламентарии и работники аппарата заработали гастрит и язву.

«Невозможно все время пить кофе из автомата и есть холодные колбаски и пирожки из кулинарии. Могли бы организовать хотя бы доставку, но ничего не сделали», — сказал он.

В то же время заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что не видит проблемы в том, что столовые и буфеты в период пандемии были закрыты. Депутат Сергей Шаргунов сообщил, что до введения ограничений почти каждый раз завтракал и обедал на работе, а в отсутствие буфета и столовой иногда выходил попить чай с пирожками в кафе.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что возобновление работы точек общепита пока не приведет к другим послаблениям в работе Госдумы. Так, сохранятся ограничения на допуск в здание.