США отказались участвовать в переговорах по Сирии в Сочи 

Международная встреча по Сирии в "астанинском формате" (РФ, Турция Иран ) проходит в Сочи 16-17 февраля.

"Мы отправляли приглашение и нашим американским партнёрам для участия в конференции, но, к сожалению, получили отказ. В настоящее время американцы заняты внутренними делами и, видимо, ещё не совсем определились с линией на сирийском направлении", — сказал Лаврентьев журналистам.

Делегации РФ, Турции и Ирана, а также сирийской оппозиции и правительства прибыли в Сочи, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Он отметил, что заседание ранее откладывалось из-за пандемии коронавируса и было намечено на сентябрь в Казахстане , но провести его не удалось из-за ограничений, связанных с COVID-19.

"Тем не менее, нам удалось подготовить проведение этой встречи сейчас, в феврале. Сейчас уже прибыли делегации Турецкой республики, из Ирана, делегации сирийской оппозиции, правительства Сирии", — сказал Лаврентьев.

Он добавил, что в Сочи также прибыла делегация ООН во главе со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном.

"Кроме того, прибыли делегации из (управления) верховного комиссара по делам беженцев, а также Международного комитета Красного Креста. Прибыли наблюдатели из Иордании, Ирака, Ливана", — отметил он.

"Чего мы хотим добиться на предстоящей встрече. Прежде всего надо подвести итоги, посмотреть, где мы сейчас находимся, наметить реальные ориентиры и приступить к их выполнению. Особо подчеркну, что мы собираемся придать определённый импульс, но не работе "астанинского процесса", а процессу сирийского урегулирования", — сказал Лаврентьев.

Он отметил, что "астанинский формат" до сих пор "остаётся единственным механизмом, который позволяет принимать какие-либо решения и находить пути дальнейшего разрешения сирийского кризиса".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" * (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.