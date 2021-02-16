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США отказались участвовать в переговорах по Сирии в Сочи 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
США отказались участвовать в переговорах по Сирии в Сочи
Фото: РИА Новости
США отказались участвовать во встрече "астанинского формата" по Сирии в Сочи в качестве наблюдателей, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Международная встреча по Сирии в "астанинском формате" (РФ, Турция, Иран) проходит в Сочи 16-17 февраля.

"Мы отправляли приглашение и нашим американским партнёрам для участия в конференции, но, к сожалению, получили отказ. В настоящее время американцы заняты внутренними делами и, видимо, ещё не совсем определились с линией на сирийском направлении", — сказал Лаврентьев журналистам.

Делегации РФ, Турции и Ирана, а также сирийской оппозиции и правительства прибыли в Сочи, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Он отметил, что заседание ранее откладывалось из-за пандемии коронавируса и было намечено на сентябрь в Казахстане, но провести его не удалось из-за ограничений, связанных с COVID-19.

"Тем не менее, нам удалось подготовить проведение этой встречи сейчас, в феврале. Сейчас уже прибыли делегации Турецкой республики, из Ирана, делегации сирийской оппозиции, правительства Сирии", — сказал Лаврентьев.

Он добавил, что в Сочи также прибыла делегация ООН во главе со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном.

"Кроме того, прибыли делегации из (управления) верховного комиссара по делам беженцев, а также Международного комитета Красного Креста. Прибыли наблюдатели из Иордании, Ирака, Ливана", — отметил он.

"Чего мы хотим добиться на предстоящей встрече. Прежде всего надо подвести итоги, посмотреть, где мы сейчас находимся, наметить реальные ориентиры и приступить к их выполнению. Особо подчеркну, что мы собираемся придать определённый импульс, но не работе "астанинского процесса", а процессу сирийского урегулирования", — сказал Лаврентьев.
Он отметил, что "астанинский формат" до сих пор "остаётся единственным механизмом, который позволяет принимать какие-либо решения и находить пути дальнейшего разрешения сирийского кризиса".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Политика , Александр Лаврентьев , Международный комитет Красного Креста , ООН , Исламское государство , Дамаск , Иордания , Ирак , Иран , Краснодарский Край , Ливан , Сирия , США , Сочи , Турция
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