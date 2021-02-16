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Вице-губернатор Петербурга подал заявление об отставке 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Вице-губернатор Петербурга уходит в отставку
Фото: РИА Новости
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин написал заявление об увольнении. Об этом представитель аппарата чиновника сообщил РИА "Новости".
Собеседник агентства не уточнил, когда Елин покинет свой пост, и кто может занять его место. Также об отставке Евгения Елина "Фонтанке" 15 февраля сообщили три источника.
По данным издания, он покинет должность 1 марта. Елин является вице-губернатором Санкт-Петербурга по экономическим вопросам с 23 января 2019 года. До этого он был замминистра экономического развития РФ с 31 июля 2013 по 14 июля 2017.
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Политика , Евгений Елин , Фонтанка.Ру , РИА Новости , Санкт-Петербург
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