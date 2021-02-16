Вице-губернатор Петербурга уходит в отставку

Собеседник агентства не уточнил, когда Елин покинет свой пост, и кто может занять его место. Также об отставке Евгения Елина "Фонтанке" 15 февраля сообщили три источника.

По данным издания, он покинет должность 1 марта. Елин является вице-губернатором Санкт-Петербурга по экономическим вопросам с 23 января 2019 года. До этого он был замминистра экономического развития РФ с 31 июля 2013 по 14 июля 2017.